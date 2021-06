Badeunfall Leichen im Rhein entdeckt - Womöglich vermisste Mädchen

Am Freitag äußerte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) noch seine große Sorge: "Ich bin in Gedanken bei den Eltern und Angehörigen der Mädchen und wünsche ihnen viel Kraft." Der Minister warnte vor weiteren Badeausflügen in den Rhein. "Immer wieder kommt es in unserem Land zu tödlichen Badeunfällen im Rhein, die sich vermeiden ließen, wenn die Menschen die eindringlichen Warnungen der Polizei, der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen beherzigen würden."