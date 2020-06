Badeunfall am Breitenauer See Taucher retten 17-Jährigen

Ein Badeunfall hat sich am Monntagabend im Breitenauer See ereignet. Um 18.28 Uhr gingen bei Polizei und Rettungsleitstelle die ersten Anrufe ein. Eine Person sei im Breitenauer See untergegangen und nicht wiederaufgetaucht. Nachdem zunächst von einem Kind die Rede war, stellte sich später heraus, dass ein 17-jähriger Mann in der Badebucht, kurz vor der Badeinsel, im Wasser schwamm. Zeugen auf der Badeinsel sahen dann, wie er von der Wasseroberfläche verschwand.