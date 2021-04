Badesaison in Oberstenfeld Das Freibad steuert den Einlass flexibel

Oberstenfeld/Beilstein - Die Bundesnotbremse erlaubt einen Freibad-Betrieb für normale Freizeitgäste aktuell erst unter einem Corona-Inzidenzwert von 100. Gemäß dieser Vorgabe hat der Zweckverband für das Mineralfreibad oberes Bottwartal mit seinem Verwaltungsrat am Donnerstag die Weichen für einen Betrieb gestellt. Der einstimmige Beschluss enthält für die Nutzer wichtige Regelungen. Wie kommt man an eine Eintrittskarte?



Es empfiehlt sich eine Online-Ticketbuchung. Die Zahl der Gäste im Bad wird begrenzt. Denn limitiert ist auch der Platz in den Schwimmbecken: 100 Personen dürfen in das Schwimmerbecken, 200 in das Nichtschwimmerbecken und 25 ins Kinderbecken. Jeder darf so lange im Wasser bleiben, wie er will. „Wir wollen aber lange Warteschlangen an den Becken vermeiden“, sagt Zweckverbandschef Markus Kleemann, der die Zugangszahlen im Gesamtgelände mit 700 im Mai, 800 im Juni und 900 im Juli bewusst niedrig ansetzte, um sich eine flexible Steigerung nach oben vorzubehalten, je nachdem wie sich die Lage an den Becken entwickelt. Kann man Eintrittskarten auch ohne Online-Buchung an der Kasse kaufen?



Ja. Bürger ohne Online-Zugang und Spätentschlossene können auch an der Kasse noch eine Tageskarte kaufen. Sie müssen Name, gebuchte Badezeit und Telefonnummer hinterlassen. An der Kasse gibt es jedoch keine Garantie auf einen Platz, da Online-Buchungen Vorrang haben. Die Internet-Buchungen sind nur für die nächsten drei Tage möglich, da wegen hoher Inzidenzwerte Schließungen drohen. Wie fair sind die Preise?



Das Freibad bietet mehr Teiltarife. So sparen Familien mit der Familien-Tageskarte mit gestaffelten Preisen von 0 bis 8 Euro, je nach Schicht und Zahl der Erwachsenen und Kindern deutlich. Ein Spättarif ist eingeführt, das Frühschwimmen um einen Tag erweitert. Das kompensiert den relativ hohen Einzeleintritt in der Nachmittagsschicht von 5,50 Euro.