Baden-Württemberg Warum die Spritsteuersenkung hier weniger Effekt hatte

Wegen der hohen Spritpreise hatte der Bund zum Monatsanfang am Mittwoch bis Ende August die Steuer auf Kraftstoffe gesenkt. Die Energiesteuer fällt nicht erst beim Tanken an, sondern in Raffinerien und Tanklagern. Tankstellen haben also unter Umständen noch Lagerbestände, für die eine höhere Steuer fällig wurde. Für die Mineralölkonzerne besteht allerdings keine Pflicht, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben.