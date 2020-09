Baden-Württemberg Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei der Post auf

Bereits am Dienstag hatte Verdi zu Aktionen in den Briefverteilzentren Reutlingen und Villingen-Schwenningen aufgerufen. Auch in München und NRW hatten Beschäftigte die Arbeit zeitweise ruhen lassen. „Die Beschäftigten hatten und haben in und durch die Pandemie eine erhebliche Arbeitsverdichtung zu schultern, der Post-Konzern will die dadurch erwirtschafteten Gewinne einbehalten“, sagte Landesfachbereichsleiterin Martina Dudek.