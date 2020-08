Baden-Württemberg Keine weiteren verkaufsoffenen Sonntage in Corona-Krise

Für die katholische Kirche sagte der Diözesansprecher der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), Peter Niedergesäss, niemand verschließe die Augen vor den aktuellen Sorgen der Einzelhändler. Den Sonntag als Zeit für Begegnung und Ruhe zu schützen, sei aber gerade in Corona-Zeiten wichtig. „Der Sonntag ist kein Shopping-Tag, sondern der Sonntag gibt der Gesellschaft einen Rhythmus und einen Sinn fürs Leben“, so Niedergesäss. Zudem habe die Corona-Krise auch das kritische Nachdenken über Konsum und Kommerz verstärkt. Eine Strategie des Weiter-So wie vor dem Lockdown sei nicht zukunftsfähig, so die KAB.