Bademode Der Bikini ist museumsreif

Der Bikini sei Teil der Emanzipationsgeschichte und stehe für die Selbstbefreiung der Frau, sagte Kulturwissenschaftlerin Alexandra Regiert. Auch ein Burkini, ein Ganzkörperbadeanzug, gehört zur Ausstellung. Das Museum wolle die Menschen zum Diskutieren und Nachdenken über Sexismus und Emanzipation anregen, ohne dabei zu werten.

Den Namen Bikini hatte der Bade-Zweiteiler kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen: In Paris ließ der Ingenieur und Designer Louis Réard am 5. Juli 1946 ein Mannequin in einem zweiteiligen Badeanzug auftreten, den er Bikini nannte. In Anlehnung an das als exotisch geltende Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean, vor dem damals die ersten Atomtests stattfanden - was wiederum für Fortschritt stand, so die Museumsmacher. Zwölf Bikinis aus den Kollektionen Réards sind in dem Museum ausgestellt.

Initiiert und finanziert hat das Museum der Regensburger Unternehmer Alexander Ruscheinsky. Mehr als fünf Jahre lang recherchierte er zusammen mit seinem Team zum Thema Bikini. Neben Bademode gibt es multimediale Shows, Kunstwerke und historische Plakate zu sehen. So malte Komiker Otto Waalkes einen Ottifanten im Bikini.

