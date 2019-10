Backnang-Waldrems Linienbus fährt auf stehendes Auto auf

Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem Auto hat sich am Freitag gegen 13.30 Uhr an der B14 in Backnang-Waldrems ereignet. Ein 58-jähriger Omnibus-Fahrer war nach Angaben der Polizei auf der rechten Fahrspur der Neckarstraße unterwegs. Vor der Einmündung zur B14 bremste vor ihm eine Opel-Fahrerin ab, nachdem die Ampel auf rot umgeschaltet hatte. Der Busfahrer konnte nicht mehr anhalten und krachte dem Pkw ins Heck.