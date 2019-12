Backen zu Silvester Saftige Sekttorte bietet Riesling-Genuss ohne Reue

Das Gute an dem Rezept sei, dass es relativ schnell gehe. „Das ist ein wertiger Kuchen, der bei der Herstellung aber keine großen Ansprüche stellt“, so Erika Hammer, die empfiehlt, die Torte sehr gut auskühlen zu lassen, bevor man sie aus der Springform löst. „Beim ersten Mal habe ich ein Blech genommen. Das hat sich aber nicht bewährt, weil wir den Kuchen vom Blech weg essen mussten“. Das Innenleben des Kuchens nämlich ist frisch und saftig. „Wer die Form gut einfettet, braucht nichts zu befürchten. „Nur stürzen darf man ihn nicht“, weiß die Bäckerin jetzt und freut sich über das prachtvolle Exemplar, das sich gustatorisch von seinen mit Wein hergestellten Kollegen durchaus unterscheide. Für Erika Hammer steht fest: Das Rezept hält Einzug in ihre Rezeptesammlung. „Aber nur für besondere Anlässe“. Und einen schmackhaften Nebeneffekt hat das Backen mit Sekt auch. Weil nur ein Viertelliter gebraucht wird, kann man den Rest in flüssiger Form genießen. „Das lässt sich in der Tat gut kombinieren“.

Das Rezept für die BIRNEN-SEKT-Torte

Zutaten

für eine Kuchenform von 26 cm Durchmesser. Mürbteig: 100 Gramm Butter oder Margarine, 60 Gramm Zucker, eine Messerspitze Backpulver, 1 Ei, 250 Gramm Mehl. Füllung: 1 Dose Birnen (ca. 850 Gramm), ein Viertel Liter Birnensaft, ein Viertel Liter Sekt, 1 Päckchen Vanillepudding, 1 Esslöffel Zucker.

Belag: 3 Eier, 100 Gr. Zucker, 1 Becher Schmand (200 Gr.). Zubereitung: Die Zutaten für den Mürbteig verkneten und den Teig in Folie gewickelt eine Stunde gekühlt ruhen lassen. Danach ausrollen und in die Form geben. Rand hochziehen. Für die Füllung Birnen würfeln und auf den Teig geben. Aus Birnensaft, Sekt, Zucker und Puddingpulver einen Pudding kochen und auf die Birnen gießen. Bei 180° C Ober- und Unterhitze 35 Minuten backen. Eier trennen. Eiweiße zu Schnee schlagen. Eigelbe mit Zucker schaumig rühren, Schmand unterrühren, Eischnee unterheben. Auf Kuchen verteilen und 20 Min. backen. coh