Bachmann-Preis Klagenfurt: Heftige Debatte um Tinder-Text

Die in Moskau geborene und in Berlin lebende Autorin Anna Prizkau erhielt am Freitag Lob für ihr erzählerisches Können. Ihr Beitrag über eine junge Frau, die mit ihrer Familie als Kind von Russland nach Deutschland ausgewandert ist und daran letztlich scheitert, sei "ein unverschämt trickreicher Text", sagte Jurorin Mara Delius.