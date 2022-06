Bachelorette 2022 Der erste Kuss und ein großes Geheimnis

Der erste Kuss

Gebracht hat das Gerangel von Tom und Umut keinem der beiden etwas. Denn die Ehre, nach dem Gruppendate noch bleiben zu dürfen, gebührt Jan (31). „Einzeldates sind das A und O“, so der Florist. Und so verbringen die beiden den Abend gemeinsam auf dem Boot und genießen den Sonnenuntergang – die perfekte Stimmung für den ersten Kuss. Und die Bachelorette hat sogar noch ein Ass im Ärmel, besser gesagt eine Rose. Jan ist also bereits weiter. Ob sich die Männer in der Villa genauso darüber freuen wie er?