Bachelorette 2021 Das große Wiedersehen: Vorwürfe, Streit und Klärungsbedarf

Er macht Leon heftige Vorwürfe, dass er Maxime nach der Show einen Liebesbrief geschickt und mit ihr telefoniert habe. Das finde er „ein bisschen assi“ den anderen Kandidaten gegenüber. Leon möchte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Er entgegnet nur, dass er schockiert sei von Julians Angriff: „Du warst einer meiner engsten Vertrauten. Erstaunlich, dass gerade du das hier vor laufender Kamera auspackst.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs behauptet Leon noch, Julian habe eine „verdrehte Wahrnehmung“. Julian antwortet: „Soll ich mein Handy holen, um die Sprachmemos abzuhören?“

Laut Maxime schrieben ihr einige Kandidaten nach der Show. Sie habe sich vorgenommen, sich nicht damit zu beschäftigen. Telefoniert habe sie mit Leon nicht.

Rückblick zu Zico und Max

Trotz des Streits zwischen Leon und Julian geht das große Wiedersehen weiter. Frauke Ludowig fragt Maxime nach dem für sie überraschendsten und dem schönsten Kuss der Staffel. Überrumpelt sei sie von Julians Kuss gewesen. Der Schönste sei der mit Raphael ganz zum Schluss gewesen.

Als nächstes lassen sie Maximes Reise mit Zico Revue passieren. Maxime erklärt ihre Entscheidung, den 30-Jährigen nach Hause zu schicken, damit, dass sie bei Zico immer ein bisschen Sorge hatte, dass sie „nicht so richtig zu ihm passt“. Zico äußert, dass er sehr überrascht von ihrer Entscheidung war. „Natürlich waren Gefühle da“, erklärt er. Er könne sich nun, im Nachhinein, vorstellen, dass er für Maxime zu dominant war.

Der Stuttgarter Max hat sich in der achten Staffel in Maximes Herz gelächelt. Auch auf deren gemeinsame Zeit wird zurückgeblickt. Dass er schlussendlich nicht gewonnen hat, kann er sich dadurch erklären, dass er ihr auch nie zu 100 Prozent das Gefühl gegeben habe, einer Beziehung gewachsen zu sein. Traurig war er beim Abschied schon, aber er habe es „cool überspielt“. „Ich bereue gar nichts. Ich würde es immer wieder tun“, schließt Max.

Sind Maxime und Raphael noch ein Paar?

In der finalen Folge entschied sich Maxime für den Österreicher Raphael. Schon in den ersten Wochen sei es laut Maxime „ immer ultra hektisch in der Nacht der Rosen“ gewesen. Mit Raphael auf der Schaukel habe sie sich hingegen immer wohl gefühlt. Während eine Zusammenfassung ihrer gemeinsamen Zeit läuft, grinsen die beiden. Danach stellt Frauke Ludowig die Frage aller Fragen: „Wie sieht es aus? Seid ihr zwei ein Paar?“

„Wir schauen wo es hingeht“, meint Maxime. Sie würden sich sehr mögen, haben sich schon ein paar Mal getroffen und haben das auch weiterhin vor. Raphael könne das so unterschreiben. Maxime sei ein Mal bei ihm in Österreich gewesen und er zwei Mal bei ihr. „Es war jedes Mal genau so unbeschwert, wie in der Zeit bei der ‚Bachelorette‘. Von Mal zu Mal steigert es sich“, sagt der Wiener.

Auf die erneute Frage, ob die beiden zusammen seien, meint Maxime sie „wollen sich diesen ganzen Druck sparen“. Für sie sei es eine schwierige Reise gewesen als Bachelorette. „Jetzt wollen wir einfach schauen, wie es läuft“, schließt sie. „Besser so, als es zu überstürzen“, ist sich auch Raphael sicher.