Baccara-Sängerin gestorben „Ich kann nicht singen, und du kannst kein Englisch“

Wenig später waren die beiden Weltstars. „Yes Sir, I can boogie”, geschrieben und produziert von den beiden Deutschen Rolf Soja und Frank Dostal, kam im April 1977 heraus und wurde in 18 Ländern zum Nummer-1-Hit. Nur die USA entzogen sich dem Charme des deutschen Disco-Sounds mit spanischem Akzent. In Spanien selbst brauchte es ein halbes Jahr, bis die Radios den Song entdeckten. Franco war erst seit zwei Jahren tot, und man hörte noch nicht so viel englischsprachige Musik. Die Single verkaufte sich so gut wie kaum eine andere in der Popgeschichte, zwischen 15 und 18 Millionen Mal.