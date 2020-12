Baby-News Model Rebecca Mir ist schwanger

Rebecca Mir wurde mit "Germany's next Topmodel" bekannt, sie arbeitet auch als Moderatorin. In der "Gala" hatte das Paar, das bei "Let's Dance" zusammen tanzte, bereits im Mai über Nachwuchspläne gesprochen. Sie sagte damals: "Ob es eine italienische Großfamilie wird, weiß ich nicht. Wir fangen erst mal mit einem Kind an."