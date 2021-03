Baby für Hilaria und Alec Baldwin Und plötzlich ist eines mehr da

Hilaria Baldwin ist sehr offen, was ihr Privatleben angeht. Häufig zeigt die frühere Yogalehrerin ihre Kinder – Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (3), Romeo (2), Eduardo (fünf Monate) und jetzt Lucia – auf Instagram. Auch dass sie zwei Fehlgeburten erlitten hat, machte die 36-Jährige publik.

Im Dezember machte Hilaria allerdings Schlagzeilen, die sie vermutlich gar nicht brauchen konnte: Sie musste sich gegen den Vorwurf wehren, die Öffentlichkeit über ihre Herkunft getäuscht zu haben. Hilaria Baldwin wurde häufig für eine Spanierin gehalten – und sie klärte das Missverständnis zumindest nicht auf. Schließlich musste sie eingestehen: „Ichbin in Boston geboren und habe meine Jugend zum Teil in den USA, zum Teil in Spanien verbracht.“ Sie sei zweisprachig aufgewachsen, weshalb sie auch ihre Kinder zweisprachig erziehe. Ihr Geburtsname sei eigentlich Hillary.

In verschiedenen Medienberichten war über die Jahre aber zu lesen, dass Hilaria Baldwin auf Mallorca geboren und Spanierin sei. Die Diskussion über Hilaria Baldwins Herkunft hatte sich daran entzündet, dass sie in Interviews mal mit und mal ohne spanischen Akzent gesprochen hatte.