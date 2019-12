Award Season "The Irishman" mit vielen Nominierungen

Los Angeles - Das Mafia-Epos "The Irishman" von US-Regisseur Martin Scorsese geht als Favorit in die Verleihung der Critics' Choice Awards. Die Netflix-Produktion holte 14 Nominierungen, darunter als bester Film, für Regie, für Hauptdarsteller Robert De Niro und Nebendarsteller Joe Pesci und Al Pacino, wie die Preisverleiher am Sonntag in Los Angeles bekanntgaben.