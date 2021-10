Autozulieferer Mahle-Beschäftigte gehen auf die Barrikaden

Stuttgart - Beschäftigte des Autozulieferers Mahle gehen auf die Barrikaden. Am Dienstag wollen sich die Demonstrierenden zunächst bei Mahle Behr am Standort Stuttgart-Feuerbach und anschließend vor der Mahle-Konzernzentrale in Stuttgart-Bad Cannstatt zu Kundgebungen treffen. Mit 15 Bussen reisen auch die Beschäftigten aus Mühlacker an. Insgesamt 1000 Personen werden erwartet.