Im Oktober hätten die Neuzulassungen der großen Fahrzeuge einen historischen Marktanteil erreicht: 34,7 Prozente aller Neuwagen in Deutschland fielen in diese Kategorie, so Dudenhöffer. In Zahlen waren das 98 708. In den ersten zehn Monaten des Jahres seien bereits insgesamt 974 501 SUV verkauft worden – damit sei sicher, dass im November erstmals die jährliche Verkaufszahl von einer Million Stadtgeländewagen in einem Jahr überschritten werde. Das Car-Center rechnet im Jahr 2019 mit insgesamt 1,095 Millionen neu zugelassenen SUV.