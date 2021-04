Autos in Murr zerkratzt Schadenshöhe steht noch nicht fest

Drei Fahrzeuge sind am Wochenende in Murr beschädigt worden. Sie alle waren in der Schillerstraße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Unbekannte haben diese zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, zerkratzt. Die Kratzer ziehen sich dabei über die gesamte Länge der Wagen.