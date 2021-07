Autorin Sissi Flegel tot Die freche Stimme der Mädchen

Bestseller-Autorin wurde sie Ende der 1990er Jahre mit Titeln wie „Lieben verboten“, die im Stuttgarter Thienemann-Verlag die Reihe „Freche Mädchen – freche Bücher“ mitbegründeten, in viele Sprachen übersetzt und zum Teil fürs Kino verfilmt worden sind. Flott im Ton, locker in den Dialogen, die Themen mitten aus dem Leben junger Menschen gegriffen: Mit diesen Büchern hat Sissi Flegel eine ganze Generation von Mädchen geprägt; jetzt ist die beliebte Autorin überraschend am 5. Juli im Alter von 76 Jahren in der Nähe von Stuttgart verstorben.