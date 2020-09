Automesse in Peking 2020 E-Autos: Verpasst Deutschland den Anschluss an China?

Die Nachfrage nach E-Autos wächst in Deutschland

BMW-China-Chef Jochen Goller ging auf dpa-Nachfrage auf die Warnungen ein, dass deutsche Autobauer nicht die richtigen Produkte für E-Mobilität hätten. „Bis heute mögen sie vielleicht recht gehabt haben“, sagte Goller. Doch habe sich die Nachfrage erst entwickelt. „Zum ersten Mal sehen wir, dass es einen Markt gibt“, sagte Goller, der von einem „großen Marktplatz“ sprach. BMW biete deswegen jetzt auch jedes seiner neuen Modelle nicht nur als Benziner, sondern auch elektrisch an. In dieser Woche startet in China auch die Produktion des elektrischen Stadtgeländewagens iX3.

Insgesamt kommen deutsche Hersteller aus Sicht von Districom-Chef Hage aber zu langsam auf den Markt. Dabei genössen sie in China hohes Ansehen. „Sie könnten mit ihrer Marke viel stärker ins Geschäft kommen, haben bisher aber nicht die Produkte“, sagte der Berater, der seit 16 Jahren in der Autoindustrie in China tätig ist. „Je länger diese Situation vorhält, umso stärker ist es möglich für andere Anbieter, besonders Tesla, dieses Feld zu besetzen.“

China treibt deutsche Autobauer vor sich her

Andere könnten sich als attraktive Innovationsführer präsentieren und argumentieren: „Wir haben vielleicht keine hundertjährige Markengeschichte, vielleicht auch keine Holzinnenausstattung und drei Ledersorten - aber niemand ist besser als wir, was die Zukunft angeht. Und die Zukunft ist jetzt.“ Deutsche Autobauer müssten auch stärker hinhören, was der Kunde wirklich wolle, und in der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Dienstleistungen pragmatischer sein.

Am Anfang sei der US-Hersteller Tesla weltweiter Innovationsvorreiter gewesen, sagte Hage. In der Breite habe aber dann der weltgrößte Automarkt in China die deutsche Autoindustrie gezwungen, „sich schneller der E-Mobilität und Innovation hinzuwenden“. Es gebe aber immer mehr Konkurrenz, verwies der Experte unter anderem auf chinesische Start-Ups wie Nio, Xpeng, die Geely-Tochter Lynk@Co oder WM (Weltmeister), von denen einige gerade Milliarden an Investorengeldern einsammeln. „Das Fenster wird immer kleiner“, sagte Hage. „Und es gibt immer mehr Spieler gerade im chinesischen Markt.“