Automaten-Klassiker Facebook schnappt sich Pac-Man für die Spielesammlung

Der „Watch“-Modus ist noch im Testbetrieb. Hier können die Nutzer nur zuschauen und den Figuren virtuell zujubeln. Foto: Facebook

Im Testbetrieb läuft noch der so genannte „Watch“-Modus, der die Spielfelder in einer 3D-Ansicht abbildet. Dabei sind Pac-Man und die Geister computergesteuert. Zuschauer können aber dem gelben Kreis oder seinen Gegnern per Mausklick zujubeln. Das beschleunigt die Figuren und verschafft ihnen einen Vorteil. Möglicherweise testet Facebook damit interaktive Möglichkeiten für das geplante Metaverse, in dem sich die Menschen in Zukunft virtuell treffen sollen.

Viele Fans hat das Spiel allerdings noch nicht angelockt. Bis Dienstagvormittag hatten weniger als 1000 Nutzerinnen und Nutzer den Klassiker ausprobiert. Die Chancen stehen deswegen bisher eher schlecht, Mitspieler zu finden. Das sieht bei anderen Titel auf der Plattform anders aus. Spiele-Alternativen zu „Schiffe versenken“ und „Scrabble“ zählen teilweise mehrere Millionen Spieler.