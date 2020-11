Autohaus Mayer in Beilstein Tradition und Moderne in Balance

Hochvolttechniker sind Teil des Teams

Wie stark sich die Mobilität also auch wandeln mag: das Autohaus Mayer ist ein verlässlicher Partner. „Ab dem kommenden Jahr bieten wir dann auch eine Stromtankstelle an“, beschreibt Harald Mayer den schon vollzogenen Einstieg in die Elektromobilität. Nicht umsonst gilt ja Renault als einer der Pioniere mit den elektrisch angetriebenen Erfolgsmodellen wie dem Renault Zoe oder der markanten Twizy. Zwei Hochvolttechniker, wie die Spezialisten für E-Autos genannt werden, sind bereits mit im neunköpfigen Team und verstärken die Elektrokompetenz. Die meisten Mitarbeiter sind schon viele Jahre dabei und werden laufend geschult. „Ohne dieses starke Team unserer Mitarbeiter und ihrem täglichen Einsatz wäre dies alles nicht möglich“ ist Henriette Mayer überzeugt. Als gleichberechtigte Inhaberin sorgt sie für fünfzigprozentigen Führungsanteil auf Führungsebene, was einmal mehr zeigt: Tradition und Moderne wie auch die Belange der Kunden sind hier in Balance.