Autohaus in Marbach wird Ziel von Dieben Ford Transit Costum mitgenommen

Unbekannte haben am Wochenende einen weißen Ford Transit Costum vom Gelände eines Autohauses in der Max-Eyth-Straße mitgehen lassen. Zugeschlagen haben die Diebe in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Von einem daneben abgestellten Pritschenwagen montierten die Täter außerdem die Kennzeichenschilder ab - wohl um sie am Transporter anzubringen.