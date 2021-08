Aber auch inhaltlich nimmt die Firma die Herausforderungen einer sich wandelnden Zeit motiviert an: Sie sichert dabei nicht nur den Bestand, sondern orientiert sich mit Elan an den technisch neuesten Entwicklungen, um etwa in der Nachfrage nach umweltgerechten Fahrzeugen die Nase vorn zu haben. Neben dem C-5 Aircross Plug-in-Hybrid, steht den Kunden eine Fahrzeugpalette zur Verfügung, die sich komplett auf die Elektro-Mobilität stützt. e-C 4 100 % Elektric, e-Spacetourer und im Nutzfahrzeugbereich e-Jumpy, die ab sofort bestellt werden können. Moderne Dienste stehen in den Fahrzeugen zur Verfügung My Citroen App, Free2move App usw. Im 2. Halbjahr 2021 wird der Neue C5X auch als Hybrid erhältlich eingeführt.