Zwischen Herbst und Frühjahr müssen sich Autofahrer oft durch dichte Nebelschwaden kämpfen. Hier ist das richtige Licht entscheidend. Doch selbst die modernste Lichtautomatik ist in solchen Fällen schnell überfordert. Denn diese reagieren auf Helligkeit, nicht jedoch auf schlechte Sichtverhältnisse, erklärt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auf seiner Website. In solchen Fällen müssen Fahrerinnen und Fahrer also selbst Hand anlegen. Doch für den Einsatz von Nebelscheinwerfern und Nebelschlussleuchten gibt es strenge Voraussetzungen. Bei falschem Einsatz drohen Geldstrafen. Wir erklären, wann welches Licht angeschaltet werden darf.