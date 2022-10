Autobiografischer Film Glitzer, Glamour, DDR - Ein Model im Osten

Die Fäden zieht die undurchsichtige Chefredakteurin Elsa Wilbrodt (Claudia Michelsen), die Suzie mal fördert, mal Druck aufbaut. Suzies Mentor aber wird der schwule Rudi (Sabin Tambrea), der bei "Sibylle" mitwirkt, daneben aber vor allem sein eigenes Ding macht und das Leben feiert. Mit Freunden plant er eine eigene Modeschau mit improvisierten Stücken aus Duschvorhängen und Kerzenwachs.

14 Jahre lang entwickelt

In der Gruppe ist auch Coyote (David Schütter), der Fotograf, der Suzie durch das Fenster der Tram fotografiert hat. Er gilt als unbotmäßig, darf eigentlich nicht gedruckt werden, wuselt sich aber mit genialen Fotos doch irgendwie ins Blatt. "Ich mach', was ich will, weil, ich bin ein asoziales Subjekt", sagt er zu Suzie. Die junge Frau verliebt sich in den charmanten Kerl mit dem Motorrad, was allerdings in Verwicklungen und Gewissensnöte führt.

Fast 14 Jahre arbeitete Goette nach eigenen Worten an dieser Geschichte und diesem Film. Geboren 1966 in Ostberlin, ging sie selbst ohne Abitur von der Schule ab und wurde Krankenschwester. Und auch sie wurde in den 80er Jahren auf der Straße in Ostberlin als Mannequin entdeckt und war auf dem Cover der "Sibylle". "Ich wollte etwas über die im Westen fast unbekannte und glamouröse Welt der Mode in DDR-Zeiten erzählen", sagt die Regisseurin. "Ich habe gespürt, dass das Thema eine wunderbare Möglichkeit bietet, den Blick auf den Osten zu erweitern."

Täter, Opfer, Zeitzeugen

Es habe in der Diktatur eben nicht nur Täter, Opfer und Zeitzeugen gegeben, sondern auch Menschen, die kraftvoll und wild gewesen seien. "Seit einiger Zeit wächst das Interesse, die Schablonen, die sich über den Osten gelegt haben, zu hinterfragen", meinte Goette. "Es hat ja immerhin drei Jahrzehnte gedauert, in denen das Korsett schon ziemlich eng war, in das unsere Vergangenheit gepackt wurde."

Der Film endet mit spektakulären Bildern von der alternativen Modeschau und mit prophetischen Worten von Rudi, der zwischendurch heftig mit der Staatsmacht aneinander geraten ist. Ob er nicht auch in den Westen wolle, wie so viele im Sommer 1989, fragt Suzie. Und er: "Entweder du bist frei, dann bist du es überall. Oder du bist es nicht, dann nützt dir auch der Westen nichts."

- In einem Land, das es nicht mehr gibt, Deutschland 2022, 101 Min., FSK ab 12 Jahren, von Aelrun Goette, mit Marlene Burow, Claudia Michelsen, David Schütter.