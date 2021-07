Autobahn 13 Reisebus verunglückt auf A13 - mehrere Verletzte

Schönwald - Bei einem Unfall mit einem kleineren Reisebus auf der Autobahn 13 in Brandenburg sind am Freitag nach ersten Informationen mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Cottbus sagte, waren nach vorläufigen Erkenntnissen offenbar 19 Insassen an Bord. Das Fahrzeug kam nach ersten Rückmeldungen von der Einsatzstelle von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite.