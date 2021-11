Auto winterfest machen Diese Bußgelder drohen im Winter

Sommerreifen im Winter

Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es in Deutschland zwar nicht, stattdessen aber eine situative. Das bedeutet, dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, nur mit Winterreifen fahren darf. Wer sein Fahrzeug mit Reifen fährt, die nicht an die Wetterverhältnisse angepasst sind, muss 60 Euro bezahlen und bekommt ein Punkt in Flensburg. Das Bußgeld erhöht sich auf 80 Euro, wenn andere Verkehrsteilnehmer aufgrund dessen behindert werden. Werden Dritte gar gefährdet, muss der Fahrer 100 Euro bezahlen; 120 Euro bei einem Unfall.