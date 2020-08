Auto touchiert und geflüchtet Unfallflucht in Murr

Murr - Innerhalb nur weniger Minuten kam es am Dienstag in der Straße „Dorfplatz“ in Murr zu einer Unfallflucht. Ein VW stand dort zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken den VW im hinteren Bereich.