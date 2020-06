Auto mit Leichen geborgen Tote in Weser ist vermutlich vermisstes Mädchen aus Gammertingen

Zuletzt gesehen wurden Mutter und Tochter den Angaben zufolge in einem Schnellrestaurant sowie an einer Tankstelle in Bremerhaven. Für das Wochenende 6./7. Juni hatten sie ein Hotelzimmer in Bremerhaven gebucht. Vermutlich besuchten sie sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Zoo am Meer, wie die Polizei schätzte. Ab Sonntag verlor sich ihre Spur.