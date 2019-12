Auto mieten liegt im Trend Boom beschert Stadtmobil viertes Auto

Auf reine Elektrofahrzeuge zu setzen, hält er aus denselben Gründen aktuell nicht für sinnvoll. Der E-Auto-Anbieter Deer der Stadtwerke Calw, der noch zu Beginn des Jahres in Marbach und Umgebung aktiv war, ist jedenfalls offenbar nicht mehr in der Region tätig. Zumindest sind laut dessen Standortkarte die – von Marbach und dem Bottwartal aus gesehen – nächstliegenden Verleihstellen in Fellbach und Waiblingen. Warum dies so ist, konnte wegen der Urlaubszeit nicht geklärt werden. Noch im Februar hatte allerdings Markus Draxler, Vorstandsmitglied des Vereins Stadtmobil, von Erfahrungen mit eigenen E-Autos an den Standorten Stuttgart, Waiblingen und Ludwigsburg berichtet, wonach die Fahrzeuge einfach nicht so gefragt seien. Ein Opel Corsa am Waiblinger Postplatz habe nach rund drei Jahren etwa dreimal sowie Kilometer draufgehabt wie der daneben stehende elektrisch betriebene Renault Zoë. Möglicherweise hätten einige Kunden Angst vor der Handhabung, oder die geringere Reichweite und die Ladezeit schrecke ab, mutmaßte Draxler damals (wir berichteten). Hinzu komme, dass wegen der etwa eine bis anderthalb Stunden dauernden Ladevorgänge ein Wagen nicht so häufig vermietet werden könne.