Der Wagen war in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs und konnte von den Beamten auf dem Parkplatz „Hohenlohe“ bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) einer Kontrolle unterzogen werden. Am Steuer des BMW saß ein 22 Jahre alter Mann aus Litauen, der vorläufig festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wies der Richter den 22-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.