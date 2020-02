Auto in Marbach aufgebrochen Diebe gehen fachmännisch vor

BM-Kandidat für Erdmannhausen

Für Marcus Kohler stimmt das Paket

Marcus Kohler hat seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt in Erdmannhausen abgegeben. Der 49-Jährige wohnt in Oßweil und hat vor fünf Jahren schon einmal in Oberstenfeld kandidiert – und seinerzeit nur knapp verloren.