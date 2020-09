Auto-Diebstahl in Kleinbottwar aufgeklärt Jugendliche treiben im Teilort ihr Unwesen

Der Polizei ist es gelungen, den Diebstahl eines Ford Tranists in Kleinbottwar aufzuklären. Das Pritschenfahrzeug war vergangenen Mittwoch, 2. September, für kurze Zeit mit steckendem Schlüssel auf einem Feldweg zwischen dem Friedhof und dem Wehrbachsee abgestellt worden. Von dort hatten Langfinger es mitgehen lassen. Noch am selben Tag fand die Polizei den Wagen nordöstlich der Friedhofstraße im Waldgebiet Benning, wo der Besitzer dieses wieder abholen konnte. Bereits während einer ersten Fahndung am Mittwochnachmittag erhärtete sich der Verdacht, dass mehrere Jugendliche mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Drei Personen waren nämlich beim Auftauchen eines Streifenwagens in der Nähe des Tatorts geflüchtet. Zwei Teenager konnten direkt von Polizisten kontrolliert werden.