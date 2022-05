Auto Chipkonzern Qualcomm soll VW für autonomes Fahren beliefern

Mehr interne Kapazitäten

Grundsätzlich will der Konzern in den kommenden Jahren mehr interne Kapazitäten schaffen, um passgenaue Systeme zur Verfügung zu haben. Die Qualcomm-Teile seien geeignet, präzise an die geplante Software-Plattform angepasst zu werden, erklärte Cariad.

Bisher soll es in der Abstimmung noch Reibereien geben. Töchter wie Audi oder Porsche haben separate IT-Konzepte. Bei einer Veranstaltung der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" und der "Wolfsburger Nachrichten" sagte Diess: "Dieser Aufbau der Software-Kompetenz ist der größte Umbruch, den die Automobilindustrie meistern muss. Dass wir gut unterwegs sind, finde ich schon." Nach den schwierigen Anläufen beim Golf 8 und ID.3 seien neuere Software-Versionen besser gelungen.

Wandel zum Digitalkonzern mit IT-Entwicklung herausfordernd

Der Wandel vom reinen Autobauer zum Digitalkonzern mit eigener IT-Entwicklung sei "ein Thema, das wir auch in fünf Jahren noch nicht endgültig gelöst haben werden". Tesla habe ebenfalls lange gebraucht. Der Strukturbruch sei "dramatisch und auch ein bisschen traumatisch für unsere Industrie", sagte Diess.

Qualcomm rüstet bereits einige andere Autobauer aus. Mittelfristig zumindest einen Teil der Elektronikanwendungen im Fahrzeug auf einer Grundarchitektur selbst zu entwerfen, gilt jedoch als sinnvoll - auch in Anbetracht der Halbleiterkrise. So können Hersteller Steuergeräte-Elemente direkt mit den Chipproduzenten vereinbaren, statt auf Vorprodukte dazwischen geschalteter Zulieferer angewiesen zu sein. Zudem soll die eigene Software laufend updatefähig bleiben.

Ziel ist es, eigenhändig entworfene Systeme "ins Auto zu schicken", wie Diess sagte. "Das ist für unsere Industrie eine ganz große Herausforderung, weil wir bisher Software kaum selbst gemacht haben - das hat der Bosch, der Conti für uns gemacht. Wir haben das dann gekauft mit den Rechnern."

Zentrales Thema auch für Aufsichts- und Betrie b srat

Im VW-Aufsichtsrat gehört der bisher etwas ruckelige Start von Cariad zu den Themen, die von strategischer Bedeutung sind. "Wir müssen als Unternehmen auch unsere Kompetenzbasis beim Thema Chipdesign deutlich anreichern und das gesamte Geschäft durchdringen, damit wir in der Lage sind, hier eigene Beiträge zu leisten", sagte Chefkontrolleur Hans Dieter Pötsch im vergangenen Jahr. Die neue Betriebsratschefin und Aufsichtsrätin Daniela Cavallo sieht ebenso ein zentrales Thema. "Das ist hier erkannt - doch bis das letztlich alles aufgebaut ist, vergeht eine gewisse Zeit", meinte sie jüngst. VW hat auch rund zwei Milliarden Euro in das mit Ford betriebene Start-up Argo AI gesteckt.

Qualcomm ist noch in weiteren Bereichen aktiv. Die Kalifornier stellen etwa Hauptprozessoren für Smartphones her, und ihre Technik steckt auch in Apple-Produkten.