Oberstenfeld - Verletzt hat sich niemand bei dem Unfall, der sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Oberstenfeld ereignet hat. Aber der Schaden an den Fahrzeugen ist nicht unerheblich. Nach Angaben der Polizei befand sich der 59-jährige Lenker eines Mercedes C-Klasse Kombi auf dem Linksabbiegestreifen der Kreuzung Landesstraße 1100 und der Gronauer Straße aus Richtung Beilstein kommend. Als er wieder auf den rechts daneben befindlichen Fahrstreifen wechselte, übersah er den parallel fahrenden Audi A6 eines 54-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Unfallstelle kurzzeitig abgesperrt werden.