Auszeichnungen Drei deutsche Filme holen Studenten-Oscars

Im vorigen Jahr waren zwei Nachwuchsregisseure deutscher Filmschulen zu Studenten-Oscar-Ehren gekommen. Mit "Tala'vision" holte Murad Abu Eisheh, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, in der Sparte "Narrative" den Student Academy Award in Gold. Die Trophäe in Silber in dieser Kategorie ging an Simon Denda mit seinem Film "Adisa" von der Hochschule für Fernsehen und Film München.