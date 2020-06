Auszeichnungen Deutscher Fernsehpreis für Barbara Auer und Joachim Król

Die Corona-Pandemie spiegelte sich auch bei den Auszeichnungen wider. Senderübergreifend ging ein Sonderpreis an mehrere Redaktionen für ihre Berichterstattung über die Corona-Pandemie - konkret an die ARD, das ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1 und n-tv mitsamt den verantwortlichen Journalisten. Den Förderpreis bekam Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die unter anderem mit einem Corona-Kommentar in den "Tagesthemen" (ARD) beeindruckt habe, urteilte die Jury.

Bei der vielbeachteten Kategorie "Beste Drama-Serie" setzte sich "Der Pass" vom Pay-TV-Anbieter Sky durch. Im Pendant "Beste Comedy-Serie" siegte die deutsche Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Im Reality-Fernsehen punktete RTL. Der Sender gewann mit seinem Promi-Format "Das Sommerhaus der Stars" die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Zur besten Comedy wurde die "heute-show" mit Oliver Welke (54) im ZDF gekürt.

Im kommenden Jahr soll nun ein neuer Anlauf für eine große Preisgala unternommen werden. Das kündigte RTL an. "Wir werden den Staffelstab bei RTL in den Händen behalten", sagte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr einen Deutschen Fernsehpreis haben werden, den wir dann - so hoffen wir - mit Glanz, Gloria und Rotem Teppich feiern können - als große Samstagabendshow live bei RTL."