Auszeichnung Taylor Swift holt Top-Preis bei MTV Video Music Awards

Newark - Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. Die 32-jährige Sängerin holte mit ihrem Song "All Too Well" (Taylor's Version) auch die Preise in den Sparten "Beste Regie" und für das beste Langspiel-Musikvideo. In ihrer Dankesrede teilte sie den Fans mit, dass sie im Oktober ein neues Album herausbringen werde.