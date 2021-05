Auszeichnung Sophia Loren: "Ich kann ohne das Kino nicht leben"

Die Regieauszeichnung für den besten Film ging bei der Gala, die wegen der Pandemie ohne größeres Publikum unter anderem in einem Theater in Rom stattfand, an das Drama "Volevo nascondermi" (übersetzt: Ich wollte mich verstecken/"Hidden Away") von Giorgio Diritti (61). Darin steht der psychisch angeschlagene Maler und Außenseiter Antonio Ligabue im Zentrum. Der Spielfilm gehörte zu den Wettbewerbsfilmen 2020 bei der Berlinale in Berlin.