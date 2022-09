Auszeichnung Sängerin Kelly Clarkson auf "Walk of Fame" verewigt

Sie sei sehr dankbar für die vielen ehrlichen Menschen, die sie im Laufe ihrer Karriere getroffen und denen sie ihren Erfolg mit zu verdanken habe, betonte Clarkson. Vor 20 Jahren war die damals unbekannte Sängerin als Siegerin der ersten Staffel der US-Castingshow "American Idol" berühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie Hits wie "Stronger", "Since U Been Gone" und "Miss Independent".