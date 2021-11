Auszeichnung "Men of the Year": "GQ" ehrt Marteria, Lanz und Haaland

Sie wurden am Donnerstagabend während eines Gala-Dinners bei den "Men of the Year"-Preisen in Berlin ausgezeichnet - ebenso wie der 32 Jahre alte Comedian und Podcaster Felix Lobrecht ("Gemischtes Hack"), der französische Netflix-Serien-Star Omar Sy (43, "Lupin") und der international erfolgreiche deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (48).