Auszeichnung Kabarettist Schroeder bekommt Deutschen Kleinkunstpreis

Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis soll am 21. Februar 2021 verliehen werden. Er ist in Kategorien aufgeteilt und insgesamt mit 25.000 Euro dotiert. Damit ist der Kleinkunstpreis nach Angaben des Unterhauses die höchstdotierte Auszeichnung ihrer Art in Deutschland.