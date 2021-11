Auszeichnung für Erdmannhäuser Firma Probst bekommt Umwelttechnikpreis

Umweltfreundliches, langes und leises Arbeiten

Die Maschine vereint Elektromotoren mit dem Grundkonzept der Verlegemaschine – was nicht nur umweltfreundliches, sondern auch langes und leises Arbeiten ermöglicht. Speziell in Innenstädten ist die Arbeit der Verlegemaschine mit klassischem Verbrennungsmotor nur noch eingeschränkt möglich. Öffentliche Ausschreibungen sehen vermehrt abgasreduzierte Bauarbeiten als Voraussetzung für die Vergabe vor. Im urbanen Umfeld, in der Nähe von Kindergärten, aber auch in Tiefgaragen, gelten immer strengere Schadstoff- und Schallemissionsgrenzwerte. „Ich bin beeindruckt von der Entschlossenheit und Konsequenz, mit der Unternehmen mit ressourceneffizienten Prozessen und Produkten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz leisten“, erklärt Umweltministerin Thekla Walker.