Auszeichnung für Benninger Kindergarten St. Franziskus steht kurz vor dem großen Ziel

Die Chancen auf das Preisgeld von 25 000 oder 10 000 Euro sind jedenfalls stark gestiegen. In der Endrunde sind noch zehn Kitas aus ganz Deutschland vertreten. Fünf Preisträger wird es in der Kategorie „Kita des Jahres“ dann schließlich geben. Wie alle Finalisten habe auch der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal schon gezeigt, dass er „Großartiges in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung leistet“, so die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in einer Pressemitteilung.