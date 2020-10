Auszeichnung für 61-jährige Autorin Deutscher Jugendliteraturpreis geht an Cornelia Funke

Preis für Nachwuchsautorin Rieke Patwardhan

Der Preis in der Kategorie „Neue Talente“ ging an die deutsche Schriftstellerin Rieke Patwardhan. Die Nachwuchsautorin packe in ihrem Kinderroman „Forschungsgruppe Erbsensuppe“ (Knesebeck) die Themen Integration, Flucht und Traumatisierung „in ein spannendes und vergnügliches Leseerlebnis“, hieß es in der Begründung.