Auszeichnung Grimme Online Award für Tiktok-Videos und Schulleiter

Erstmals ist ein Format des Videoportals Tiktok mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Moderator Niklas Kolorz, der in dem Netzwerk in einminütigen Videos sperrige Wissensthemen verständlich aufbereitet, räumte bei der Preisverleihung am Donnerstag in Köln gleich zwei Preise ab: einen Jury-Preis in der Kategorie „Wissen und Bildung“ und den Publikumspreis. Er berichtete, dass ihm die Idee im zweiten Corona-Lockdown gekommen sei. „Ich wollte einfach irgendeinen kreativen Ausgleich schaffen.“ Das habe eine unglaubliche Resonanz gefunden: „Nach acht Tagen hatte ich das erste virale Video mit 800 000 Aufrufen, und von da an ist der Kanal explodiert, das ist der Wahnsinn.“