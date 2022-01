Auszeichnung als Ziel Stadt will Zertifikat für den Klimaschutz

Gedanken über Nutzung von Abwärme der Kläranlage

Punkte kann die Stadt auf verschiedenen Feldern sammeln. So hat man sich beispielsweise vorgenommen, die Ladeinfrastruktur für Pedelecs und E-Autos auszubauen. Zudem soll das geplante neue Rathaus zu einem Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz werden. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist zudem Solnet. So wurde das Millionen-Projekt betitelt, bei dem das Wohnquartier ums Schulzentrum nachhaltig mit Wärme versorgt werden soll. Weiter stehen das Starkregenmanagement, mit dem sich die Stadt gegen extreme Wetterereignisse wappnen will, und eine Kampagne auf der Liste, über die die Nutzung von Solarthermie und Fotovoltaikanlagen auf der Gemarkung forciert werden soll. Nachdenken will man unter anderem auch, inwieweit die Abwasserwärme der Kläranlage in Höpfigheim genutzt werden könnte. Das wohl kostspieligste Projekt, für das sich die Kommune starkmachen möchte, ist die Reaktivierung der Bottwartalbahn.