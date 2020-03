Auswirkungen von Corona auf den Sport Auch der Trainingsbetrieb ruht nahezu komplett

Auch der FC Marbach

hat „unmittelbar gehandelt und per sofortiger Wirkung den gesamten Trainingsbetrieb der Aktiven sowie auch im Jugendbereich ausgesetzt. Dies vorerst bis zum Ende des Monats. Danach wird die Situation neu bewertet werden“, so der Zweite Vorstand Lars Kohler. Auch beim GSV Höpfigheim

ruht der gesamte Trainingsbetrieb zunächst einmal bis zum 31. März – also so lange, wie auch der Spielbetrieb derzeit ausgesetzt ist. „Aber ich glaube eh, dass die Saison gelaufen ist“, sagt Spielertrainer Norman Röcker. Auch beim SGV Murr

„steht bis 31. März erstmal alles still. Und dann mal schauen“, so Trainer Marc Reinhardt. Ebenso ruht alles beim GSV Erdmannhausen.

„Ich glaube auch nicht, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Wie man es dann wertet, wird man sehen. Das Fairste wäre, man annulliert die Saison komplett“, so Abteilungsleiter Sascha Held.